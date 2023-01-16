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общество

Доброволец из Новосибирска раскритиковал жалобы мобилизованных земляков в зоне СВО

Фото Доброволец из Новосибирска раскритиковал жалобы мобилизованных земляков в зоне СВО
Фото Доброволец из Новосибирска раскритиковал жалобы мобилизованных земляков в зоне СВО

Фото: кадр телеканала ОТС

Военнослужащий доброволец из Новосибирска ответил на анонимные жалобы земляков.

Доброволец из Новосибирска записал видео, в котором ответил на опубликованный ранее в соцсетях видеоролик с жалобами земляков.

В начале января в крупной группе Вконтакте опубликовали видеозапись, в котором мобилизованные уроженцы Новосибирска, как они себя назвали, жаловались на отсутствие горячей воды и боевых указаний. По их словам, они живут в таких условиях несколько месяцев. Их лица были закрыты балаклавами, а опознавательные знаки сняты. Люди на видео обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и к горожанам о помощи. На момент публикации их личности не установлены.

15 января официальные СМИ Новосибирской области распространили видеоролик, в котором военнослужащий раскритиковал жалобы.

По словам мужчины на видео, он записывает ролик из зоны СВО, в городе Каховка.

Военного неприятно удивило, что мобилизованные в месте проведения спецоперации просят помощи у людей из своего региона, а не у сослуживцев.

Также он заявил, что среди мобилизованных, выступивших на видео, «есть одна паршивая овца, которая боится».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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