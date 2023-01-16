Цены на такси в Новосибирске вырастут на 20% в 2023

Фото: Freepik.com

Эксперт из Новосибирска заявила о росте цен на такси на 20% в 2023 году.

В 2023 году в Новосибирске цены на такси могут вырасти на 20%. Об этом сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе с РБК Новосибирск.

Основные факторы, от которых зависит динамика цен на услуги таксистов — долгосрочные последствия санкций, адаптация рынка к новому закону «О такси» и темпы автомобилестроения в России. Также на стоимость поездки влияет стоимость ремонта машины, производство запчастей и расходных материалов, цена на бензин.

У перевозчиков в автопарке средний возраст техники — 3 года, и большинство компаний не могут себе позволить обновить автомобили из-за повышения их стоимости. Стало тяжелее поддерживать транспорт в работоспособном состоянии.

По словам Ирины Зариповой, рост цен будет плавным, скачка не ожидается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цены на такси выросли в 2 раза из-за мороза 11 января. Также стоимость поездки вырастает в праздничные дни, например, перед Новым годом.