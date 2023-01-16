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Эксперты Новикомбанка рассказали о новых категориях повышенного кешбэка

Фото Эксперты Новикомбанка рассказали о новых категориях повышенного кешбэка
Фото Эксперты Новикомбанка рассказали о новых категориях повышенного кешбэка

Фото предоставлено Новикомбанком

По данным экспертов Новикомбанка, для держателей карт банка с января доступен повышенный кешбэк и возможность получить 5-ю часть от покупки товаров и услуг в категориях: «Авиабилеты» и «Ж/д-билеты», «Аренда авто», «Искусство», «Книги», «Музыка». Кэшбэк будет начисляться за покупки по дебетовым, зарплатным и кредитным картам в трёх из шести перечисленных выше категориях. Выбрать три интересные для себя категории клиенты могут сами.

Представители банка рассказали, что в категорию «Авиабилеты» и «Ж/д билеты» входит оплата авиабилетов в онлайн-сервисах, офисах авиакомпаний, кассах аэропортов, а также междугородние и международные пассажирские перевозки.

Категория «Аренда авто» включает оплату проката автомобилей (крупные компании по прокату авто), грузовых автомобилей и автоприцепов, автодомов и кемперов.

В категорию «Искусство» входят покупки в музеях, арт-галереях и у дилеров, в винтажных, филателистических, нумизматических магазинах, продажа и ремонт в антикварных лавках, также оплата товаров религиозного назначения, ретро-предметов.

В категории «Книги» – оплата книг, газет, журналов, офисных товаров, канцелярских принадлежностей.

Категория «Музыка»: музыкальные инструменты и сопутствующие товары.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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