Певица Ирина Рейн из Новосибирска выступила на «Вечернем шоу Андрея Малахова»

Фото: группа «На ОбьГЭСе (Новосибирск)», видео: Первый канал

Уроженка Новосибирска Ирина Рейн исполнила песню на «Вечернем шоу Андрея Малахова».

Исполнительница Ирина Рейн из Новосибирска исполнила песню «Мои года» на «Вечернем шоу Андрея Малахова». Коротким фрагментом выступления поделились в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» Вконтакте.

Ирина Рейн — певица в жанре русского шансона. Свой первый альбом она выпустила в 2012 году. Она родилась и живет в Новосибирске, в микрорайоне ОбьГЭС.

Эфир телепрограммы прошел в воскресенье, 15 января, в 18:00.

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