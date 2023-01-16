Крещение 19 января 2023: назван главный грех для верующих в этот день

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Крещение Господне (народное название) или Богоявление (церковное название) – любимый праздник православных россиян со времен Древней Руси. В этот знаменательный праздничный день каждый христианин чувствовал особую благодать Святой Троицы и чётко знал, чего нельзя допустить в этот период, чтобы не запятнать свою душу грехом.
В таинстве крещения мы принимаем власть (делаем вольный выбор) или принять подарок спасения от греха и смерти, или отказаться от него. Власть (выбор) вкусить вечную жизнь находится в наших руках. И эта власть реализуется через борьбу с грехом и через принятие благодати Божией, пояснил протоиерей Феодор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. Поэтому каждому христианину очень важно вспоминать день крещения, день нашей власти принять вечную жизнь.
Праздник Крещения – это взгляд христианина на свой путь, на свою ответственность перед Богом за свою жизнь. Поэтому, конечно, помнить о своем крещении, стараться оживить его в себе – и есть то, что необходимо нам сделать в этот праздник.
Праздновать Крещение начинают ещё 18 января, в Сочельник (от церковнослав. сочиво – замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя). Такую пищу по церковному уставу, полагается употреблять в сочельник. Но может обернуться большим грехом, если вкусить сочиво до появления на небе первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа, пишут эксперты православного сайта «Семья и Вера». По их словам, верующие 18 и 19 января должны поститься, ходить в храмы и очищать свою душу от грехов. Но есть и то, чем заниматься строго запрещено.
1. Любая сложная физическая работа: уборка, ремонт и прочее. Но решение неотложных дел — ремонт после аварии — разрешено.
2. Любые гадания, раскладывание карт Таро, магические шары и прочие способы заглянуть в будущее. «Нелегальными» будут и вечеринки с алкоголем.
3. Дорогие подарки, ссоры, сквернословие, выяснение отношений, а также проклятие других людей.
По словам протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи, нарушение хотя бы одного из этих запретов неминуемо навлечет беду.
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