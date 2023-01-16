Курс на лидерство: один из крупнейших девелоперов Сибири подводит итоги года и делится планами на будущее

Фото предоставлены ГК «Расцветай»

Если застройщик способен уверенно переживать периоды экономической турбулентности, не снижая темпы развития и запуская новые проекты, — это маркер надежности и сигнал, что такой компании можно доверять.

Топ застройщиков по объему текущего строительства Новосибирской области возглавила ГК «Расцветай» – на начало 2023 года девелопер возводит в регионе 439 тысяч кв. м жилья. На 1 января 2023 года группа компаний занимает 28 место в топе девелоперов России по объему текущего строительства жилья – общий объем текущего строительства компании составляет 490 115 кв. м.

Девелоперская компания под брендом ГК «Расцветай» работает на рынке с июня 2017 года. Всего в активе компании 49 объектов. Из них 30 домов уже сдано, это 5,8 тыс. квартир. В активной фазе строительства – 19 проектов и 7,2 тыс. квартир.

В 2022 году около трех тысяч семей получили ключи от нового жилья известного застройщика. Были введены в эксплуатацию «Дом на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» в центре Новосибирска, три дома масштабного проекта «Расцветай на Красном» рядом с площадью Калинина, «Расцветай на Обской», «Расцветай на Маркса» и «Акация на Ватутина».

Придомовая территория «Расцветай на Обской». Визитная карточка сданных объектов застройщика – современные благоустроенные дворы

Был введен в эксплуатацию новый для девелопера проект в Москве – квартал «Расцветай в Люблино», высоко оцененный главным архитектором столицы Сергеем Кузнецовым.

Рост общей площади строящихся жилых комплексов компании вырос с начала года в 2,5 раза, объем доли рынка увеличился с 6,7% до 10,9%.

Перспективы и планы

За 2022 год застройщик вывел на рынок восемь новых проектов: «Расцветай на Авиастроителей», масштабный квартал «На Кедровой» в перспективном северном направлении, комплекс апартаментов TIME PARK в центре Новосибирска, «Расцветай на Зорге» и «Цветной Бульвар» в Кировском районе, «Акация на Игарской» и «Расцветай на Игарской» в Калининском и квартал «Сосновый бор» на берегу Оби в поселке Кудряшовский.

Проекты ГК «Расцветай» идеально подходят для семей с детьми

В портфеле застройщика – крупный проект в новом регионе. «Мы постоянно расширяем географию проектов. В августе открылись продажи в проекте комплексной застройки в Санкт-Петербурге – "Расцветай в Янино" на 300 тыс. кв. м.», – рассказали в пресс-службе компании. Санкт-Петербург стал третьим регионом присутствия. Помимо жилья новосибирская компания построит здесь школу и детский сад, квартал украсят пешеходный бульвар и зоны отдыха.

«Расцветай на Красном» – масштабный проект ГК «Расцветай»

Внушительная доля новых проектов застройщика – комплексное освоение территорий. Это «Цветной бульвар», «Расцветай на Зорге», «Расцветай на Красном», квартал «На Кедровой». Такие проекты рассчитаны на 8-10 лет, в ходе строительства стоимость квадратного метра неуклонно растет, что делает вложения в квартиры в таких проектах инвестиционно привлекательными. Здесь зарезервированы площадки под школы, детские сады, зоны отдыха, развитие транспортных магистралей.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что северное направление сейчас является одним из самых перспективных в плане развития Новосибирска. Площадь нового квартала «На Кедровой» – 28 га. «Это самый большой обособленный участок для комплексной застройки в той стороне, – констатирует эксперт. – У застройщика появилась возможность освоить территорию и создать инфраструктуру по собственному проекту, ни к чему не привязываясь».

«Цветной бульвар». В 2023 году позитивным образом на рынок повлияет сохранение программы господдержки, ипотека частями, акционных предложений и индивидуальных условий для каждого клиента

В 2023 году эксперты рынка ожидают влияния отложенного спроса на новостройки. Позитивным образом на рынок повлияет сохранение программы господдержки, ипотека частями, акционнных предложений и индивидуальных условий для каждого клиента.

В 2023 году девелопер станет еще ближе к клиентам – в самом центре Новосибирска, практически на площади Ленина откроется новый центральный офис продаж компании.

Локация и ассортимент

Перспективный район и достаточный набор социальной инфраструктуры всегда привлекает покупателей, при этом стабильно большой выбор квартир позволяет девелоперу нивелировать риски и создавать предложения, которые интересны для различных типов покупателей. Так, независимый аналитик компании Сергей Николаев отмечает, что по сравнению с другими компаниями, у ГК «Расцветай» широкая ассортиментная полка, включающая весь сегмент жилья: от бизнес-класса до стандарта. Сейчас покупатель может выбрать один из пяти тысяч вариантов квартир в базе застройщика в одном из кварталов.

Дом бизнес-класса ALMOND высокой степени готовности

Репутация и доверие

Эксперты отмечают, что за годы работы в Новосибирске застройщик создал себе репутацию компании, которая выполняет обязательства и дает своим клиентам даже больше, чем было обещано. Все проекты сдаются в срок или даже раньше.

По оценке экспертов портала ЕРЗ РФ, новосибирскому девелоперу присвоен наивысший рейтинг надежности — 5 баллов за соблюдение сроков ввода жилья.

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