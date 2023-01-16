«Много людей погибнет»: страшное предсказание Нострадамуса на 2023 год попало в Сеть

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Известный алхимик из Франции Нострадамус предостерег в своих предсказаниях о грядущих пугающих переменах во всем мире в 2023 году.

Военные конфликты

Нострадамус не называл точную дату предстоящих военных конфликтов, однако он был уверен, что в будущем это обязательно случится. По крайней мере, на этом настаивают многие исследователи его пророчеств. Например, Джон Хоуг в своей книге «Нострадамус. Полное собрание пророчеств» писал, что масштабный военный конфликт случится в 2020 годах. В эпицентре действий окажутся Россия, США и Китай. «Семь месяцев Великой войны, люди умерли от злодеяний», — предвидел алхимик.

Голод

Раньше пророчество о голоде относили к 2022 году, теперь ученые считают, что, скорее всего, Нострадамус имел в виду все-таки 2023 год. Если верить Нострадамусу, люди, гонимые голодом, станут переселяться с места на место, но это никак не повлияет на ситуацию. Проблемы с питьевой водой и урожаем в связи с применением химического и ядерного оружия останутся.

Экономический кризис

Крах экономики в 2023 году, который также увидел Нострадамус, можно считать закономерным последствием мирового конфликта. Джозеф Джочманс, занимающийся изучением древних текстов, сообщает о том, что в своих катренах французский алхимик рассказал об обесценивании денег. В 2023 году люди якобы будут разжигать купюрами костры, потому как ни на что другое деньги уже не будут годны. Начнутся беспорядки, так как вкладчики будут штурмовать банки, требуя возмещения ущерба, но двери им не откроют.

Стихийные бедствия

Алхимик Мишель де Нотрдам пророчил, что в будущем нас ждет большое количество всевозможных стихийных бедствий и природных катаклизмов. Не станет исключением, по мнению Нострадамуса, и 2023 год. Именно в упомянутом году пророк увидел изменение орбиты Земли. Мало того, исследователи считают, что Нострадамус прогнозировал падение на нашу планету огромного метеорита, о чем свидетельствует один из катренов об огненном следе на небе. В результате данного события Англия и часть США уйдут под воду.

Искусственный интеллект

Трактовщики пророчеств Нострадамуса, уверены в том, что алхимик описывал и некое «восстание машин», которое ожидает землян в будущем. Есть предположение, что речь идет об искусственном интеллекте, который со временем захватит с помощью сети интернет всю планету. Однако серьезные дешифровщики призывают не верить всему безоглядно. Так, несколько лет назад Майкл Макклеллан на основании анализа катренов Нострадамуса пришел к выводу, что в 2012 году Китай откажется от социалистической идеологии.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на самом деле говорила болгарская провидица о событиях на Украине. Напомним, что было раскрыто пророчество о человеке с железной палкой, а также слепая провидица указала на нового союзника России.