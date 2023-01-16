Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса "Мисс Вселенная" - 10 горячих фото

Фото из социальных сетей Анны Линниковой

22-летняя россиянка Анна Линникова не дошла до финала престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2023", несмотря на безусловно потрясающие внешние данные и эффектное выступление во время дефиле в национальных костюмах.

86 красивейших женщин планеты боролись за звание "Мисс Вселенная — 2023". Конкурс проходил в ночь с 14 на 15 января в Новом Орлеане.

В тройку финалисток прошли филиппинка Р’Бонни Габриэль, а также участницы из Доминиканы (Андреина Мартинез) и из Венесуэлы (Аманда Дудамель).

22-летняя модель из Санкт-Петербурга Анна Линникова представляла на конкурсе Россию. Девушка еще является студенткой, работает моделью и создает собственный бренд одежды.

Анна не дошла до полуфинала конкурса, однако ее выступление в бархатном платье красно-белого цвета — что символизировало корону Российской Империи — впечатлило судейство.

Участие в конкурсе непросто далось белокурой красавице. Ей пришлось пережить волну хейта в соцсетях, устроенную, предположительно, участницей из Украины.

Известно, что украинцы даже требовали дисквалифицировать участницу из России, но им это не удалось.

О новой обладательнице титула "Мисс Вселенная 2023" известно пока немного. 28-летняя Р’Бонни Габриэль родилась в городе Хьюстон, штат Техас.

Филиппинские корни, придавшие внешности особый колорит, достались ей от отца — филиппинца Рамона Бонифачо Габриэля.