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Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса "Мисс Вселенная" - 10 горячих фото

Фото Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса "Мисс Вселенная" - 10 горячих фото
Фото Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса "Мисс Вселенная" - 10 горячих фото

Фото из социальных сетей Анны Линниковой

22-летняя россиянка Анна Линникова не дошла до финала престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2023", несмотря на безусловно потрясающие внешние данные и эффектное выступление во время дефиле в национальных костюмах.

86 красивейших женщин планеты боролись за звание "Мисс Вселенная — 2023". Конкурс проходил в ночь с 14 на 15 января в Новом Орлеане.

Фото Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса

В тройку финалисток прошли филиппинка Р’Бонни Габриэль, а также участницы из Доминиканы (Андреина Мартинез) и из Венесуэлы (Аманда Дудамель).

Фото Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса

22-летняя модель из Санкт-Петербурга Анна Линникова представляла на конкурсе Россию. Девушка еще является студенткой, работает моделью и создает собственный бренд одежды.

Фото Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса

Анна не дошла до полуфинала конкурса, однако ее выступление в бархатном платье красно-белого цвета — что символизировало корону Российской Империи — впечатлило судейство.

Фото Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса

Участие в конкурсе непросто далось белокурой красавице. Ей пришлось пережить волну хейта в соцсетях, устроенную, предположительно, участницей из Украины.

Фото Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса

Известно, что украинцы даже требовали дисквалифицировать участницу из России, но им это не удалось.

Фото Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса

О новой обладательнице титула "Мисс Вселенная 2023" известно пока немного. 28-летняя Р’Бонни Габриэль родилась в городе Хьюстон, штат Техас.

Фото Ослепительна! Вот как выглядит россиянка Анна Линникова, не дошедшая до финала конкурса

Филиппинские корни, придавшие внешности особый колорит, достались ей от отца — филиппинца Рамона Бонифачо Габриэля.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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