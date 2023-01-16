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Погода на Крещение-2023: синоптики резко изменили прогноз на 19 января

Фото Погода на Крещение-2023: синоптики резко изменили прогноз на 19 января
Фото Погода на Крещение-2023: синоптики резко изменили прогноз на 19 января

Фото: pixabay.com

Уже не первую зиму традиционные крещенские морозы в Сибири ослабевают. В прошедшем 2022 году 19 января столбики новосибирских термометров поднимались на уровень минус 13 градусов по Цельсию. Прогнозы на нынешнее Крещение также не пугают лютым холодом, хотя долгосрочные твердили о рекордных 42-х градусах.

Взяли слова обратно

Предварительные, долгосрочные погодные прогнозы сбываются лишь в половине случаев. Так произошло и с метеоданными на предстоящее Крещение. Ещё пару недель назад сибиряков пугали рекордными морозами до минус 42-х градусов по Цельсию, а сегодня синоптики взяли свои слова обратно.

Крещенская влажность от Яндекс.Погоды

По заверениям экспертов популярного погодного сервиса Яндекс.Погода.ру, температура атмосферного воздуха в Новосибирске 19 января 2023 года будет колебаться в пределах 12-15 градусов ниже ноля.

Фото Погода на Крещение-2023: синоптики резко изменили прогноз на 19 января 2

Но повышенная до 93 % влажность и легкий, зимний ветер собьют с толку крещенских купальщиков. Ощущаться такая погода будет как все минус 20.

Обильный крещенский снегопад от Гисметео

По недавно размещённым данным метеоагрегатора ГисМетео.ру, перед Крещением, во время праздника и после него нашу область и столицу Западной Сибири буквально завалит снегом.

Фото Погода на Крещение-2023: синоптики резко изменили прогноз на 19 января 3

Дневная погода будет располагать к прогулкам, всего минус 8 градусов, а ночной воздух остынет до минус 15-ти.

Комфортные крещенские купания

Исходя из обновленных метеоданных сервиса НуИпогода.ру, при юго-западном умеренном ветре до 3 м/с и минус 12 градусах во второй половине праздничного дня 19 января, крещенские купания сибиряков будут вполне комфортными.

Фото Погода на Крещение-2023: синоптики резко изменили прогноз на 19 января 4

Единственное, что может испортить настроение и самочувствие жителей города и области – геомагнитная буря силой 5 баллов.

Какая будет погода в Новосибирске на 19 января 2023, узнаем, когда придет время, ведь более точные показатели лучше отслеживать в поминутном прогнозе.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Новосибирск
крещенские купания
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