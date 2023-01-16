Повысят с 1 февраля: пенсионеров ждет новая прибавка в 2023 году

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Самое масштабное повышение социальных выплат за последние годы ожидает россиян уже в феврале наступившего 2023 года. Индексации подвергнуться сразу 40 выплат. Одно из них коснется пенсионеров.

Правительственный рекорд

Правительство нашей страны уже установило своеобразный рекорд по вопросу индексации пенсионных начислений. Так и февральское повышение выплат для пенсионеров будет максимальным за последние годы – оно достигнет уровня 12,4 процентов.

Инфляция как мотиватор

Не секрет, что инфляция ушедшего 2022 года тоже побила все мыслимые рекорды и оказалась на уровне 11,95 процентов. Поэтому правительством было принято решение об индексации соцвыплат на 11,9%, которая догонит рост цен.

Российские льготники

Нынешняя ежегодная индексация соцвыплат коснётся и федеральных льготников, в число которых входят пенсионеры, получающие единовременные денежные выплаты (ЕДВ):

· ветераны боевых действий,

· участники и инвалиды войны,

· инвалиды всех групп, в том числе дети,

· пострадавшие от последствий техногенных аварий граждане,

· Герои России и многие другие.

По мнению экспертов информационного портала социальной защиты, с 1 февраля 2023 года размер выплат этим категориям граждан увеличат на столько процентов, на сколько за 2022 год выросли потребительские цены.