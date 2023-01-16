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Появилось видео последних секунд жизни пассажиров разбившегося в Непале самолёта

Фото Появилось видео последних секунд жизни пассажиров разбившегося в Непале самолёта
Фото Появилось видео последних секунд жизни пассажиров разбившегося в Непале самолёта

Фото и видео @teleact54

В Сети появилось видео, снятое за несколько секунд до крушения самолета в Непале. В результате авиакатастрофы погибли 72 человека, в том числе 4 россиян.

Один из пассажиров разбившегося в Непале самолёта снял на видео последние секунды жизни. В авиакатастрофе погибли 72 человека, среди них — четверо россиян.

На кадрах, размещенных в тг-канале АСТ-black, видно, как волны огня охватывают воздушное судно снаружи. В салоне слышны крики людей. Сам автор видео не комментирует происходящее.

Как ранее писал Сиб.фм, пассажирский самолёт непальских авиалиний Yeti Airlines потерпел крушение 15 января в Непале.

По данным ТАСС, пилот направил воздушное судно в сторону ущелья реки, чтобы избежать падения лайнера на оживленный район.

В настоящий момент обнаружены останки 68 человек.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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