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Радио Хит FM представило свое новое эфирное оформление

Фото Радио Хит FM представило свое новое эфирное оформление
Фото Радио Хит FM представило свое новое эфирное оформление

Фото: Хит FM

16 января радио Хит FM выйдет в эфир в обновлённом звучании. На радиостанции появятся новые джинглы, полностью соответствующие её современной хитовой стилистике.

Команда радио Хит FM долго и тщательно работала над обновлением, используя при его создании самые передовые технические решения в сфере звука.

«Новые джинглы радио Хит FM полностью соответствуют всем последним музыкальным трендам и идеально дополняют уникальную атмосферу радиостанции», – говорит саунд-продюсер радио Хит FM Максим Бембинов.

Одним из главных принципов, лёгших в основу нового пакета джинглов, стало импортозамещение: запись и сведение всех оригинальных звуковых элементов полностью осуществил собственный продакшн станции. Ранее станция прибегала к услугам европейских студий, которые разрабатывали креативное решение, предоставляли голоса, писали музыку и сводили звук.

«Мы на все 100% довольны результатом, – говорит программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский. – Особенно важно, что нам удалось полностью импортозаместить производство новой звуковой оболочки и обойтись без сторонних европейских подрядчиков. Теперь радио Хит FM зазвучит ещё хитовее и убедительнее».

Встречайте радио Хит FM в обновлённом ярком звучании! Оценить новое оформление радиостанции можно круглосуточно в FM-диапазоне, на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении.

Напомним, в Новосибирске в конце 2022 года прекратило вещание «Радио Шансон».

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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