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общество

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего арендовать квартиру

Фото Россиянам рассказали, когда выгоднее всего арендовать квартиру
Фото Россиянам рассказали, когда выгоднее всего арендовать квартиру

Freepik, authors: Nuthawut Somsuk

По словам экспертов, все зависит от сезонных факторов.

В январе арендаторы могут снять квартиру на более выгодных условиях, чем раньше. Эксперты в беседе с изданием NEWS.ru поделились прогнозом на то, что будет происходить с ценами на съем жилья в России и ждет ли рынок очередное падение арендных ставок.

Так, замдиректора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова рассказала, что в январе и феврале текущего года ситуация никак не изменится. Спрос на аренду в эти месяцы всегда неактивный.

«Оживления рынка можно ожидать в марте — апреле, но опять же, если не появится новых шокирующих факторов. Сейчас нет предпосылок ни для роста цен, ни для их снижения», — уверена эксперт.

В свою очередь руководитель направления долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отметил, что в 2023 году многое будет зависеть от общего состояния экономики в стране.

«Объем предложения квартир для долгосрочной аренды в крупных городах постепенно растет, спрос ослаб, и в таких условиях мы не ждем в 2023 году заметного роста цен», — считает Каменев.

А гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что при отсутствии роста экономики большого роста ставок быть не может, а падение продолжится и будет охватывать все больше городов.

«Но поскольку стагнация продолжается и на рынке продажи квартир, спрос на аренду падает не драматически: люди продолжают снимать жилье вместо того, чтобы покупать свое», — сказал специалист.

Напомним, в Новосибирской области в 1,5 раза снизилась доля просроченной ипотеки в общем объёме плохих кредитов.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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