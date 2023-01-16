С 4 февраля в Новосибирском цирке пройдет новое шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Фото: Продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе»

На манеже Новосибирского цирка заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое грандиозное шоу «Бурлеск» — настоящую жемчужину Российской государственной цирковой компании, созданную на основе номеров, покоривших Княжеский дом Монако!

Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год! Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира — «Золотого клоуна» Монте-Карло. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Уже больше года новый проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Новосибирский зритель хорошо знаком с творчеством Заслуженного артиста России Гии Эрадзе, знает, ждет и любит все программы «Королевского цирка», но в этом году публика увидит совершенно новое грандиозное шоу!

На манеж выйдут яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк». Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная Русская кадриль и бесстрашные «Акробаты на встречных качелях», ловкие «Жонглеры на стрелах»; сказочный «Пегас»; страстное танго «Гимнастов на турниках»; «Бронзовые скульптуры»; «Нарцисс» в колесе Сира и еще много интересного будет поражать Новосибирскую публику.

В финале шоу из-под купола цирка льет дождь, в струях воды воздушные гимнасты эффектного номера «Погружаясь в любовь» демонстрируют сложные трюки и вызывают бурные овации публики! Ярких и талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные: пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры вари и катта, дикобразы, гиббоны, страусы, зебры, медведи и другие представители животного мира!

Именно в этом шоу представлен грандиозный номер Групповая трансформация «Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже — «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Этот номер покорил судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей Новосибирского цирка!

Рекордные трюки, филигранная дрессура, масштаб сложных технических декораций и современных спецэффектов, эксклюзивные костюмы от лучших дизайнеров, авторская музыка — все это и многое другое на манеже Новосибирского цирка с 4 февраля! «Бурлеск» — это спектакль, который должен увидеть каждый!

Стоимость билетов от 1000 до 3000 р.

*детям до 3 лет вход бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении

Премьерные представления в Новосибирске:

4 февраля в 17.00

5 февраля в 15.00

Далее представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 12.00 и 17.00.

Продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» royalcircusgiaeradze

Билеты онлайн:

circus-novosibirsk.ru

royalcircus.ru

+7 (383) 204-42-70

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