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общество

Священник Андрей Ромашко из Новосибирска напомнил, что купание на Крещение не заменит исповеди

Фото Священник Андрей Ромашко из Новосибирска напомнил, что купание на Крещение не заменит исповеди
Фото Священник Андрей Ромашко из Новосибирска напомнил, что купание на Крещение не заменит исповеди

Фото с сайта Новосибирской Митрополии РПЦ

Новосибирский священник Андрей Ромашко призвал не заниматься позёрством в купелях на Крещение.

19 января православные христиане готовятся отмечать один из главных праздников – Крещение Господне. Многие считают, что в этот день обязательно нужно окунуться в прорубь с освященной водой. Между тем, Церковь постоянно напоминает, что этот народный обычай не имеет прямого отношения ни к церковному уставу, ни к духовной жизни. О том, как возникла традиция крещенских купаний и стоит ли в них участвовать, рассказал священник Андрей Ромашко.

Крещение Господне — один двенадцати важнейших христианских праздников, связанный с евангельским событием – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. На Руси праздник традиционно связан с купаниями в проруби-иордани, которые проходят в ночь на 19 января. Окунаются в прорубь и искренне верующие, и совсем невоцерковленные люди. При этом, каждый объясняет мотивацию своего участия в подобном экстриме по-разному: от надежды смыть в крещенской воде грехи до желания испытать себя. А сами купания зачастую превращаются в аттракцион демонстрации невиданной смелости и череду фотосессий.

Как рассказал священник Андрей Ромашко, традиция крещенских купаний пришла к нам из теплых мест, с Востока, из Палестины, где даже зимой нет таких морозов, как у нас. В этих странах обряд не имеет такого экстремального характера, не требует от человека практически никакого особого подвига.

Там этот обряд – просто дань уважения празднику. И еще — это традиция паломников. Паломники, которые приезжают в Израиль, Палестину в любое время года, обязательно стараются окунуться в Иордан. Для них просто непонятно, как можно побывать там, и не окунуться в реку, связанную с евангельской историей.

«В некоторых православных странах, например, в Византии, был такой обычай: батюшка после освящения воды бросал крест в море, и мужчины соревновались, кто первым достанет его», — говорит отец Андрей.

Но, по его словам, эти обычаи не имеют отношения ни к церковному Уставу, ни к спасению души. Само по себе купание в крещенской купели не способно «автоматически» смыть грехи, оно не заменит ни отпущения грехов на исповеди в храме, когда человек искренне раскаивается в своих проступках, ни церковного таинства Крещения.

Если уж непременно хочется поучаствовать в этом действе, то ни в коем случае не стоит превращать его в демонстрацию своей смелости и удали. «Крещенская купель – не место для молодецких забав, — подчеркивает священник. – Окунаться следует без всякого позерства, с благоговением, трижды перекрестившись».

Ну, и, конечно, купаться надо только в строго отведенных для этого местах и тщательно оценив возможности своего здоровья, — обращает внимание отец Андрей. Поскольку, к сожалению, известны и трагические случаи во время крещенских купаний.

Так что, крещенские купания – вовсе не обязательный атрибут. «А вот то, что действительно нужно сделать, если есть желание отметить праздник по-христиански – это, по возможности, посетить в этот день богослужение в храме, принести домой святую воду, выпить ее натощак, окропить ею жилище», — говорит священник Андрей Ромашко.

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Теги

Крещение
православие
купель
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