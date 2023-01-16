Священник Андрей Ромашко из Новосибирска напомнил, что купание на Крещение не заменит исповеди

Фото с сайта Новосибирской Митрополии РПЦ

Новосибирский священник Андрей Ромашко призвал не заниматься позёрством в купелях на Крещение.

19 января православные христиане готовятся отмечать один из главных праздников – Крещение Господне. Многие считают, что в этот день обязательно нужно окунуться в прорубь с освященной водой. Между тем, Церковь постоянно напоминает, что этот народный обычай не имеет прямого отношения ни к церковному уставу, ни к духовной жизни. О том, как возникла традиция крещенских купаний и стоит ли в них участвовать, рассказал священник Андрей Ромашко.

Крещение Господне — один двенадцати важнейших христианских праздников, связанный с евангельским событием – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. На Руси праздник традиционно связан с купаниями в проруби-иордани, которые проходят в ночь на 19 января. Окунаются в прорубь и искренне верующие, и совсем невоцерковленные люди. При этом, каждый объясняет мотивацию своего участия в подобном экстриме по-разному: от надежды смыть в крещенской воде грехи до желания испытать себя. А сами купания зачастую превращаются в аттракцион демонстрации невиданной смелости и череду фотосессий.

Как рассказал священник Андрей Ромашко, традиция крещенских купаний пришла к нам из теплых мест, с Востока, из Палестины, где даже зимой нет таких морозов, как у нас. В этих странах обряд не имеет такого экстремального характера, не требует от человека практически никакого особого подвига.

Там этот обряд – просто дань уважения празднику. И еще — это традиция паломников. Паломники, которые приезжают в Израиль, Палестину в любое время года, обязательно стараются окунуться в Иордан. Для них просто непонятно, как можно побывать там, и не окунуться в реку, связанную с евангельской историей.

«В некоторых православных странах, например, в Византии, был такой обычай: батюшка после освящения воды бросал крест в море, и мужчины соревновались, кто первым достанет его», — говорит отец Андрей.

Но, по его словам, эти обычаи не имеют отношения ни к церковному Уставу, ни к спасению души. Само по себе купание в крещенской купели не способно «автоматически» смыть грехи, оно не заменит ни отпущения грехов на исповеди в храме, когда человек искренне раскаивается в своих проступках, ни церковного таинства Крещения.

Если уж непременно хочется поучаствовать в этом действе, то ни в коем случае не стоит превращать его в демонстрацию своей смелости и удали. «Крещенская купель – не место для молодецких забав, — подчеркивает священник. – Окунаться следует без всякого позерства, с благоговением, трижды перекрестившись».

Ну, и, конечно, купаться надо только в строго отведенных для этого местах и тщательно оценив возможности своего здоровья, — обращает внимание отец Андрей. Поскольку, к сожалению, известны и трагические случаи во время крещенских купаний.

Так что, крещенские купания – вовсе не обязательный атрибут. «А вот то, что действительно нужно сделать, если есть желание отметить праздник по-христиански – это, по возможности, посетить в этот день богослужение в храме, принести домой святую воду, выпить ее натощак, окропить ею жилище», — говорит священник Андрей Ромашко.