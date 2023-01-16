Травматолог перечислил главные признаки разрыва мышц

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По словам травматолога Павла Перетолчина, к ним относятся острая боль, судороги и отек.

Сильная боль, судороги, отек или синяк являются главными признаками разрыва мышц. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин. Как отмечает специалист, если пучок мышц разорван полностью, у человека может пропасть двигательная активность в травмированной области.

«Нередко разрыв вызывает судороги, которые долго не удается снять. Если кожа в месте травмы не повреждена, начинается интенсивное внутреннее кровоизлияние, которое вызывает отек, покраснение. Образовавшаяся гематома может проявиться через какое-то время в виде обширного синяка», — добавил врач.

Он уточнил, что на восстановление подобной травмы уйдет от 4 до 12 недель. При этом, мышцы могут срастись неправильно и не исключен риск повторной травмы, заключил Перетолчин.

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