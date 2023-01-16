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В Новосибирск этапировали экс-зампрокурора Любовь Кузьменок

Фото В Новосибирск этапировали экс-зампрокурора Любовь Кузьменок
Фото В Новосибирск этапировали экс-зампрокурора Любовь Кузьменок

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Бывшего зампрокурора НСО Любовь Кузьменок этапировали в Новосибирск.

С февраля 2022 года первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок лишилась своей должности и находится под стражей после обвинения в получении особо крупной взятки. В январе 2023 года её этапировали в Новосибирск. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на осведомителя в правоохранительных органах.

14 февраля 2022 года на Любовь Кузьменок завели уголовное дело из-за получения взятки в особо крупном размере. Бывшего зампрокурора объявили в федеральный розыск, но после этого она сама приехала в Москву и пришла к следователям.

12 октября 2022 года Басманный суд продлил время задержания Кузьменок под стражей. Её адвокаты попросили сменить меру пресечения на домашний арест или под залог в размере 2,5 миллиона рублей, но суд отказал.

Дело Кузьменок расследует Главное следственное управление Следственного комитета России. Экс-зампрокурора грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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