В Новосибирске объявили награду 50 тысяч за пропавшую собаку Молекулу

Фото хозяев потеренной собаки
Собаку породы английский пойнтер по имени Молекула ищут по всему Новосибирску хозяева – тому, кто вернёт охотничью в семью, обещают 50 тысяч рублей.
Молекула вырвалась и убежала под Рождество, 7 января. Как рассказывают хозяева, охотничья очень пугливая и очень быстро бегает. Собака потерялась в районе Заельцовского парка, но её уже видели и в других местах.
«Помогите вернуть в семью нашу Молекулу! Заплатим вознаграждение в размере 50 000 рублей», — сказано в объявлении хозяев.
Проблема в том, что собака не пойдёт на контакт с чужими людьми. Также, по некоторой информации, собака получила травму одной из лап.
«Говорят, видели собаку в разных места, а в последний раз — в районе 25-ой медсанчасти»,
- говорят организаторы поиска собаки.
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