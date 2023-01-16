В Новосибирске объявили награду 50 тысяч за пропавшую собаку Молекулу

Фото хозяев потеренной собаки

Собаку породы английский пойнтер по имени Молекула ищут по всему Новосибирску хозяева – тому, кто вернёт охотничью в семью, обещают 50 тысяч рублей.

Молекула вырвалась и убежала под Рождество, 7 января. Как рассказывают хозяева, охотничья очень пугливая и очень быстро бегает. Собака потерялась в районе Заельцовского парка, но её уже видели и в других местах.

«Помогите вернуть в семью нашу Молекулу! Заплатим вознаграждение в размере 50 000 рублей», — сказано в объявлении хозяев.

Проблема в том, что собака не пойдёт на контакт с чужими людьми. Также, по некоторой информации, собака получила травму одной из лап.

«Говорят, видели собаку в разных места, а в последний раз — в районе 25-ой медсанчасти»,

- говорят организаторы поиска собаки.