В Новосибирске девушка выпала из окна многоэтажки

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Жительница Новосибирска выпала из окна в Заельцовском районе.

В Новосибирске местная жительница выпала из окна. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент попал на видео.

Девушка выпала из окна дома №9/3 по улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе города. На место прибыли врачи скорой помощи и госпитализировали пострадавшую.

Точных данных о её состоянии нет — не сообщается, выжила ли сибирячка.

Ранее, 8 января, из окна 25 этажного дома на улице Военная,16 выпал 17-летний парень. От полученный травм он скончался на месте. Изначально сообщалось, что разбилась девушка. Очевидцы рассказали изданию «АиФ-Новосибирск», что погибшим является молодой человек 2005 года рождения.