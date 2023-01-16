В Новосибирске ритейлера Насоленко приговорили к сроку за неуплату 173 млн налогов

Фото Густаво Зырянова

Октябрьский районный суд Новосибирска поставил точку в уголовном деле ритейлера Евгения Насоленко – предпринимателя обвиняли в неуплате налогов на 173 миллиона рублей.

Уголовный процесс по делу бизнесмена Евгения Насоленко стартовал в Октябрьском районном суде в начале 2022 года, после его банкротства. По версии следствия, руководитель ООО «Ритейл Центр» Евгений Насоленко организовал изготовление фиктивных документов, чтобы избежать уплаты налогов. С 2016 года по 2018 год он необоснованно завышал суммы налоговых вычетов и включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Всего компании удалось избежать уплаты налогов на сумму свыше 173 миллионов рублей.

Весть 2022 год суд рассматривал уголовное дело Насоленко по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ. Бизнесмен вину отрицал, ведь ему грозил реальный срок. Однако приговор оказался значительно мягче.

«Насоленко Е.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ, за совершение которого ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с применением статьи 73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком 3 года, с возложением на осужденного дополнительных обязанностей»,

- говорится в сообщении Октябрьского районного суда.

Пока приговор не вступил в законную силу, и бизнесмен находится под подпиской о невыезде. Что касается компенсации потерь бюджета – этот вопрос должны решать в гражданском процессе.