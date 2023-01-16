В Новосибирске студентка НГУ заразилась корью

У студентки Новосибирского государственного университета заподозрили заражение корью.

Новосибирский госуниверситет опроверг вспышку кори в студенческом общежитии. На сегодняшний день предварительный диагноз выставлен одной из студенток после осмотра медиками. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу вуза.

«16 января сотрудниками Медицинского научно-образовательного центра ИМПЗ НГУ был проведен осмотр студентки университета, которой был предварительно поставлен диагноз корь", — уточнили в университете.

Точные данные о причинах болезни девушки появятся не ранее, чем через сутки.

В НГУ отметили, что массовой заболеваемости корью в вузе не допущено.

«Других случаев проявления симптомов, характерных для заболевания корью, в кампусе не обнаружено», — отметил представитель пресс-службы. Там также добавили, что желающие привиться от кори студенты могут сделать это в любой момент.

По последним данным, от опасного заболевания в НГУ вакцинировано 104 учащихся.

Напомним, 9 января четыре новых очага заболевания корью обнаружили в Бердске. Об этом сообщила главврач центральной районной больницы Елена Тоцкая.