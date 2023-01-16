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В Новосибирске возбудили дело из-за переноса сроков сдачи станции метро «Спортивная»

Фото В Новосибирске возбудили дело из-за переноса сроков сдачи станции метро «Спортивная»
Фото В Новосибирске возбудили дело из-за переноса сроков сдачи станции метро «Спортивная»

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске возбудили дело из-за переноса сдачи станции «Спортивная».

Прокуратура Новосибирской области обнаружила административное правонарушение при проверке переноса сроков строительства станции метро «Спортивная». Теперь начальнику дептранса мэрии города грозит штраф или дисквалификация на срок до двух лет.

Фото В Новосибирске возбудили дело из-за переноса сроков сдачи станции метро «Спортивная» 2

«По результатам проведенной проверки в отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ (нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Максимально возможная санкция за такое нарушение — крупный штраф или дисквалификация на срок до двух лет. Постановление прокуратуры рассмотрит суд Центрального района Новосибирска.

Также прокурор вынес представление мэру города Анатолию Локтю за ненадлежащий контроль за работой подчинённых.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на станции метро "Спортивная" в Новосибирске смонтировали первую линию дверей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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