В Новосибирске завели второе уголовное дело в отношении директора «Метро МИР» Мысика

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске возбудили второе уголовное дело на директора «Метро МИР» Александра Мысика.

На директора «Метро МИР» Александра Мысика возбудили второе уголовное дело. Теперь ему предъявляют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, Мысик принял решение о проведении дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка, хотя это не было предусмотрено в проектной документации.

Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму более 37 млн рублей и оплатил выполненные работы.

Таким образом, Мысик причинил ущерб на 37 млн рублей МП «Метро МИР», учредителем которого является город Новосибирск.

"Он использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства", — пояснили в прокуратуре

Прокурор города Новосибирск направил материала в региональный Следком, которой возбудил второе уголовное дело.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске обвиняемый в превышении полномочий Александр Мысик вину не признал.