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общество

В Новосибирской области около 400 работников детсадов и школ ушли на больничный

Фото В Новосибирской области около 400 работников детсадов и школ ушли на больничный
Фото В Новосибирской области около 400 работников детсадов и школ ушли на больничный

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

В Новосибирской области около 400 работников детсадов и школ ушли на больничный из-за гриппа и ОРВИ.

В Новосибирской области около 400 работников детских садов и школ ушли на больничный из-за заражения гриппом и ОРВИ. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил министр образования Сергей Федорчук, пишет Прецедент.

«По состоянию на конец прошедшей недели состоял на учете 1 заболевший ребенок в дошкольном учреждении. На больничном листе находилось 383 работника, в основном по причине ОРВИ», – сообщил министр.

Он отметил, что на данный момент в регионе была приостановлена деятельность в одной школе и в двух дошкольных организациях из-за повышенного уровня заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией.

Напомним, в Новосибирске лечение ОРВИ и гриппа обходится в 4 тысячи рублей на человека.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
грипп
ОРВИ
больничный
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