Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов
В Новосибирской области около 400 работников детсадов и школ ушли на больничный из-за гриппа и ОРВИ.
В Новосибирской области около 400 работников детских садов и школ ушли на больничный из-за заражения гриппом и ОРВИ. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил министр образования Сергей Федорчук, пишет Прецедент.
«По состоянию на конец прошедшей недели состоял на учете 1 заболевший ребенок в дошкольном учреждении. На больничном листе находилось 383 работника, в основном по причине ОРВИ», – сообщил министр.
Он отметил, что на данный момент в регионе была приостановлена деятельность в одной школе и в двух дошкольных организациях из-за повышенного уровня заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией.
Напомним, в Новосибирске лечение ОРВИ и гриппа обходится в 4 тысячи рублей на человека.
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