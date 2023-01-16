В зоне проведения СВО погиб отец троих детей из Новосибирской области

Фото: Администрация Венгеровского района

Мобилизованный из села Воробево Новосибирской области отец троих детей Петр Леонов погиб в зоне проведения СВО.

В селе Воробьево Венгеровского района Новосибирской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции 48-летним Петром Леоновым, сообщила районная администрация.

Леонов родился в селе Воробьево 4 апреля 1974 года, позже он переехал в село Павлово где работал трактористом и всю жизнь прожил в Венгеровском районе.

Мужчина отправился в зону СВО во время частичной мобилизации 23 сентября.

По информации районной администрации, сибиряк погиб, попав под минометный обстрел 14 января. У него осталось трое детей.

Односельчане отзываются о погибшем как о добром и честном человеке.