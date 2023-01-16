Владимир Путин встретится с губернатором НСО Травниковым 16 января

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 16 января.

В понедельник, 16 января, президент России Владимир Путин встретится с новосибирским губернатором Андреем Травниковым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства.

По данным официального представителя Кремля, президент находится в Ново-Огарево. Диалог состоится в режиме видеоконференцсвязи.

"Сегодня у него день рабочих встреч, внутренних совещаний. Из них вы увидите встречу с губернатором Новосибирской области, с Андреем Травниковым. Традиционно президент продолжает уделять внимание работе с регионами. Будет и международный аспект сегодняшнего дня. Ожидаем во второй половине дня международный разговор", — сказал Песков журналистам.