Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Врач порекомендовал носить тряпичные маски, чтобы защитить лицо от холода

Фото Врач порекомендовал носить тряпичные маски, чтобы защитить лицо от холода
Фото Врач порекомендовал носить тряпичные маски, чтобы защитить лицо от холода

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Лор Владимир Зайцев настаивает на ношении тряпичных масок во избежании обморожения лица и носа.

Тряпичные и хлопчатобумажные защитные маски смогут уберечь нос, околоносовые пазухи и горло от холода. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. По словам медика, их следует носить при температуре воздуха -8 и ниже.

«Медицинская маска плохо помогает, от дыхания на морозном воздухе она быстро намокает и увлажняется. Для согрева кожи лица и носа подойдут тряпичные и хлопчатобумажные маски, которые достаточно толстые и продаются в магазинах спецодежды», — поделился Зайцев.

Отоларинголог напомнил, что перед выходом на улицу маску нужно обязательно поутюжить, чтобы нейтрализовать бактериальную флору.

«При низких температурах использовать такую маску абсолютно оправданно. Это хорошая профилактика противовирусных инфекций», — подытожил врач.

Напомним, лор перечислил симптомы развития тугоухости.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

защита
врач
холод
маска
нос
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17711
В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов
14024
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
10954
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
9804
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8557
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
8441
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
7826
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе