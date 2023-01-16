Врач порекомендовал носить тряпичные маски, чтобы защитить лицо от холода

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Лор Владимир Зайцев настаивает на ношении тряпичных масок во избежании обморожения лица и носа.

Тряпичные и хлопчатобумажные защитные маски смогут уберечь нос, околоносовые пазухи и горло от холода. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. По словам медика, их следует носить при температуре воздуха -8 и ниже.

«Медицинская маска плохо помогает, от дыхания на морозном воздухе она быстро намокает и увлажняется. Для согрева кожи лица и носа подойдут тряпичные и хлопчатобумажные маски, которые достаточно толстые и продаются в магазинах спецодежды», — поделился Зайцев.

Отоларинголог напомнил, что перед выходом на улицу маску нужно обязательно поутюжить, чтобы нейтрализовать бактериальную флору.

«При низких температурах использовать такую маску абсолютно оправданно. Это хорошая профилактика противовирусных инфекций», — подытожил врач.

Напомним, лор перечислил симптомы развития тугоухости.