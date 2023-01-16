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ВТБ: в 2023 году продажи автокредитов в России могут вырасти на треть

Фото ВТБ: в 2023 году продажи автокредитов в России могут вырасти на треть
Фото ВТБ: в 2023 году продажи автокредитов в России могут вырасти на треть

Фото pixabay.com

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.

Клиенты ВТБ в 2022 году заключили более 51 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 62 млрд рублей. Каждый пятый кредит был выдан в рамках программы льготного кредитования. Средний чек по итогам года составил 1,2 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с 2021 годом.

Наиболее активным с точки зрения спроса клиентов стал август – тогда банк выдал 7,1 млрд рублей в рамках автокредитования, что было вызвано возобновлением программы государственной программы. Второй результат пришелся на февраль (6,9 млрд) на фоне грядущего роста ставок.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в банке стали Москва и область (около 13 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 млрд рублей), а также Республика Татарстан (3,3 млрд) и Краснодарский край (2,9 млрд).

Наибольшей популярностью у клиентов пользовались автомобили марки Lada – на них в 2022 году банк выдавал каждый третий кредит. В топ-5 марок также вошли Kia, Hyundai, Haval, сместивший Volkswagen, и Renault.

«В прошлом году значительное влияние на динамику рынка автокредитования оказали отраслевые ограничения. Однако существенной просадки сегмента удалось избежать благодаря грамотным действиям монетарных властей и запуску льготной программы. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации мы прогнозируем увеличение спроса россиян на автокредиты — до 950 млрд рублей. Таким образом, рынок сможет приблизиться к показателям рекордного 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заёмщиков», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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