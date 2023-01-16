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Жители Новосибирской области получили ложные звонки о погибших на СВО родственниках

Фото Жители Новосибирской области получили ложные звонки о погибших на СВО родственниках
Фото Жители Новосибирской области получили ложные звонки о погибших на СВО родственниках

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области жителям поступает ложная информация о гибели их родственников в ходе СВО.

Жителям Куйбышевского района Новосибирской области поступают ложные звонки о гибели родственников в ходе выполнения спецоперации. Об этом 16 января сообщили в администрации района. Звонки поступают с московского номера, сказано в сообщении.

«Звонивший может называть персональные данные бойцов, адрес жительства до призыва и место службы, в некоторых случаях сообщает ложные сведения о транспортировке бойца из зоны проведения специальной военной операции к месту регистрации. Семьям военнослужащих рекомендуется быть осмотрительнее в части распространения персональных данных военных, обнародования и публикации любой информации о ходе службы и исполнении боевых задач», — уточнили в администрации района.

Жителей Куйбышевского района просят сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации.

Также сибирякам напомнили, что данные о статусе военнослужащих можно утончить в отделе военного комиссариата города Куйбышев, Куйбышевского и Северного районов.

Напомним, ранее Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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