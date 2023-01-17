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экономика

Число пользователей ВТБ Онлайн на Android достигло 8,5 млн человек

Фото Число пользователей ВТБ Онлайн на Android достигло 8,5 млн человек
Фото Число пользователей ВТБ Онлайн на Android достигло 8,5 млн человек

Фото freepik.com

По итогам декабря 2022 года число пользователей мобильного приложения ВТБ Онлайн для устройств на платформе Android достигло 8,5 млн человек. Это 68% всей аудитории ВТБ Онлайн, которая насчитывает 12,5 млн пользователей в приложении и интернет-банке.

«Аудитория мобильного приложения банка на Android постоянно растет — только за прошлый год она увеличилась на 12%. На сегодняшний день 8,5 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты нашего банка и управлять своими данными. Эта статистика свидетельствует о стабильной работе мобильного приложения и востребованности, несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 году», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в прошлом году пользователи мобильного приложения банка заходили в мобильный и интернет-банк более 200 млн раз в месяц и оформляли через него каждый второй наиболее востребованный розничный продукт банка — в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Самыми популярными услугами в ВТБ Онлайн остаются платежи и переводы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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