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Эксперт дал рекомендации по инвестированию в криптовалюту

Фото Эксперт дал рекомендации по инвестированию в криптовалюту
Фото Эксперт дал рекомендации по инвестированию в криптовалюту

Freepik, authors: dulezidar

По словам эксперта Евгения Каминского, выходить на рынок криптовалюты нужно поэтапно.

Криптоэксперт Евгений Каминский дал рекомендации по инвестированию в криптовалюту.По его словам, выходить на рынок криптовалюты нужно поэтапно, пишет Pravda.Ru.

«Лучше входить на рынок поэтапно. Неправильно будет взять всю сумму, допустим, 100 рублей, и сразу на них закупиться. Правильнее будет распределить сумму на 10 траншей», — рекомендует Каминский.

Как отмечает специалист, если вы никогда не занимались инвестированием, следует начать читать книги по финансовой грамотности.

«Никогда не поздно начать повышать свою финансовую грамотность», — добавил он.

Напомним, в Новосибирске экономист спрогнозировал рост цен на продукты и лекарства до 30% в 2023 году.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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