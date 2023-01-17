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общество

Эксперт оценил вероятность подорожания потребительской корзины

Фото Эксперт оценил вероятность подорожания потребительской корзины
Фото Эксперт оценил вероятность подорожания потребительской корзины

Freepik, authors: Hakase_

По словам экономиста Александра Разуваева, в ближайшее время подорожания не предвидится.

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что подорожания потребительской корзины в России не предвидится. Он считает, что это связано с высоким курсом рубля.

«Предпосылок для очередного подорожания потребительской корзины в России нет. Связано это с достаточно сильным по отношению к прошлогоднему курсу рублем. Так что резкого роста цен не будет», — заверил аналитик.

Напомним, экономист оценил вероятность повышения цен в России в 2023 году.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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