Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Это точно «Кракен»: какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса

Фото Это точно «Кракен»: какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса
Фото Это точно «Кракен»: какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вирусологи отмечают, что новый вариант коронавируса под названием «Кракен» практические не отличается от другого штамма «Омикрон». Однако у новой мутации есть свои особенности, которые вызывают опасения у экспертов.

Почему «Кракен»?

Фото Это точно «Кракен»: какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса 2

Новый подвид коронавирусной инфекции появился в результате слияния двух фрагментов других вариантов — BA.2.10.1 и BA.2.75. Его официальное называние — XBB.1.5.

Назвал его «Кракеном» биолог Райан Грегори из Университета Гвельфа в Онтарио — в честь агрессивного морского монстра из скандинавского фольклора. В то же время представители ВОЗ заявили, что новый вариант XBB.1.5, получивший название «Кракен», не настолько отличается от других штаммов «Омикрона», чтобы дать ему его собственную греческую букву.

Главные симптомы заражения «Кракеном»

Фото Это точно «Кракен»: какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса 3

Западные специалисты, где новая мутация уже активно распространяется, назвали симптомы «Кракена». При этом доктор Элисон Арвади из Департамента здравоохранения Чикаго отметила, что по своим признакам новый штамм не сильно отличается от «Омикрона» и схож с обычным ОРВИ.

Так, у нового варианты коронавируса следующие симптомы:

  • насморк (может появиться не сразу),
  • боль в горле,
  • сухой кашель, переходящий в мокрый,
  • головная боль,
  • повышенная температура,
  • общая слабость,
  • ломота в теле.

Однако у него есть симптом, который отличается от других форм заболевания. По словам врача-иммунолога Елены Мескиной, речь идет о диарее.

«Клиническая картина «Кракена» сопровождается диареей, а при гриппе и иных простудных заболеваниях чаще наблюдается токсикоз», — рассказала иммунолог.

Чем опасен новый штамм?

Фото Это точно «Кракен»: какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса 4

Согласно данным ученых, появившийся вариант коронавируса «Кракен» не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Однако он более заразный и быстро распространяется. Один болеющий может заразить 20 человек, а один заболевший омикроном, по подсчетам ученых, заражает в среднем 12 человек.

Один из ведущих иммунологов мира Акико Ивасаки, которая изучает «долгий ковид», заявила, что ее пугает новый штамм.

«Особенность «Кракена» в том, что у него высокая способность заражать различные типы клеток и долгое сохранение активного вируса в клетках. Это значит, что вероятность развития «долгого ковида» после заражения Кракеном» может быть выше, чем у предыдущих вариантов коронавируса» , — предостерегает специалист.

Когда будет следующая волна коронавируса?

Фото Это точно «Кракен»: какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса 5

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что совсем скоро в России резко повысится уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими болезнями, в том числе и коронавирусом. По мнению медика, спад инфекций продлится всего лишь до 20 января. После этого ситуация вновь сильно ухудшится, уверен он.

«Стоит ожидать более выраженную заболеваемость, поскольку данный сезон можно считать эпидемическим по гриппу. Заболеваемость конца января, февраля и начала марта обычно наиболее выражена, что так и будет», — поделился Крючков.

Ранее Сиб.фм писал о том, в Новосибирской области фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. В связи с этим Роспотребнадзор порекомендовал жителям региона носить маски в общественных местах.

Кроме того, в Новосибирскую область привезли новую назальную вакцину от коронавируса.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
вирус
коронавирус
заражение
опасность
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14263
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11233
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10035
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8675
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8068
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
7943
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
7888
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты