Это точно «Кракен»: какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса

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Вирусологи отмечают, что новый вариант коронавируса под названием «Кракен» практические не отличается от другого штамма «Омикрон». Однако у новой мутации есть свои особенности, которые вызывают опасения у экспертов.

Почему «Кракен»?

Новый подвид коронавирусной инфекции появился в результате слияния двух фрагментов других вариантов — BA.2.10.1 и BA.2.75. Его официальное называние — XBB.1.5.

Назвал его «Кракеном» биолог Райан Грегори из Университета Гвельфа в Онтарио — в честь агрессивного морского монстра из скандинавского фольклора. В то же время представители ВОЗ заявили, что новый вариант XBB.1.5, получивший название «Кракен», не настолько отличается от других штаммов «Омикрона», чтобы дать ему его собственную греческую букву.

Главные симптомы заражения «Кракеном»

Западные специалисты, где новая мутация уже активно распространяется, назвали симптомы «Кракена». При этом доктор Элисон Арвади из Департамента здравоохранения Чикаго отметила, что по своим признакам новый штамм не сильно отличается от «Омикрона» и схож с обычным ОРВИ.

Так, у нового варианты коронавируса следующие симптомы:

насморк (может появиться не сразу),

боль в горле,

сухой кашель, переходящий в мокрый,

головная боль,

повышенная температура,

общая слабость,

ломота в теле.

Однако у него есть симптом, который отличается от других форм заболевания. По словам врача-иммунолога Елены Мескиной, речь идет о диарее.

«Клиническая картина «Кракена» сопровождается диареей, а при гриппе и иных простудных заболеваниях чаще наблюдается токсикоз», — рассказала иммунолог.

Чем опасен новый штамм? Согласно данным ученых, появившийся вариант коронавируса «Кракен» не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Однако он более заразный и быстро распространяется. Один болеющий может заразить 20 человек, а один заболевший омикроном, по подсчетам ученых, заражает в среднем 12 человек. Один из ведущих иммунологов мира Акико Ивасаки, которая изучает «долгий ковид», заявила, что ее пугает новый штамм. «Особенность «Кракена» в том, что у него высокая способность заражать различные типы клеток и долгое сохранение активного вируса в клетках. Это значит, что вероятность развития «долгого ковида» после заражения Кракеном» может быть выше, чем у предыдущих вариантов коронавируса» , — предостерегает специалист. Когда будет следующая волна коронавируса? Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что совсем скоро в России резко повысится уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими болезнями, в том числе и коронавирусом. По мнению медика, спад инфекций продлится всего лишь до 20 января. После этого ситуация вновь сильно ухудшится, уверен он. «Стоит ожидать более выраженную заболеваемость, поскольку данный сезон можно считать эпидемическим по гриппу. Заболеваемость конца января, февраля и начала марта обычно наиболее выражена, что так и будет», — поделился Крючков.

Ранее Сиб.фм писал о том, в Новосибирской области фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. В связи с этим Роспотребнадзор порекомендовал жителям региона носить маски в общественных местах.

Кроме того, в Новосибирскую область привезли новую назальную вакцину от коронавируса.