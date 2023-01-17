Кинокритик назвал Джину Лоллобриджиду легендой мирового кинематографа

Фото: Kharchenko_irina7
По словам кинокритика Давида Шнейдерова, умершая киноактриса Джина Лоллобриджида была очень общительной и деликатной.
Известная итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни. Кинокритик, киножурналист Давид Шнейдеров назвал ее легендой мирового кинематографа. По его словам, она была общительным и деликатным человеков, от которого все были в восторге, пишет Pravda.Ru.
«У неё не было звёздной болезни, она была очень общительной, очень деликатной. Мне очень жаль», — поделился эмоциями Шнейдеров.
Напомним, кинокритик назвал ремейк на фильм "Ирония судьбы" недостойными оригинала.
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