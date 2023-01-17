Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Кинокритик назвал Джину Лоллобриджиду легендой мирового кинематографа

Фото Кинокритик назвал Джину Лоллобриджиду легендой мирового кинематографа
Фото Кинокритик назвал Джину Лоллобриджиду легендой мирового кинематографа

Фото: Kharchenko_irina7

По словам кинокритика Давида Шнейдерова, умершая киноактриса Джина Лоллобриджида была очень общительной и деликатной.

Известная итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни. Кинокритик, киножурналист Давид Шнейдеров назвал ее легендой мирового кинематографа. По его словам, она была общительным и деликатным человеков, от которого все были в восторге, пишет Pravda.Ru.

«У неё не было звёздной болезни, она была очень общительной, очень деликатной. Мне очень жаль», — поделился эмоциями Шнейдеров.

Напомним, кинокритик назвал ремейк на фильм "Ирония судьбы" недостойными оригинала.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

кино
фильм
актриса
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14320
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11285
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10084
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8731
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8122
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
7968
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
7912
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты