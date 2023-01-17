Крещение 2023: когда набирать святую воду на Крещение, как освятить воду в домашних условиях

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19 января у всех храмов и церквей России скапливается масса народа. За крещенской водой выстраиваются целые очереди. Но во всём, что мы делаем, должен быть какой-то смысл, а иначе это напрасный труд.

Не когда, а как!

Священнослужители российских храмов говорят: не то важно, когда набирать крещенскую воду, а с какими намерениями, с каким сердцем вы подходите в храм и совершаете те или иные действия. Ведь если не прикладывать никаких усилий, хотя бы даже стремления познать смысл, то можно обесценить таким образом всё, что угодно, заверил священник Андрей Ефанов. Как минимум, нужно принять участие во всеобщей молитве или совершить молитву над своей порцией воды дома.

Молитва на принятие крещенской воды

Не стоит уповать лишь на чудодейственную силу воды и исключительно Божественное действие. Во время чтения молитвы и принятия крещенской воды, нужно помнить, что оставить грехи и покорить свои страсти и немощи человек должен стремиться и сам:

«Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».

Когда набирать крещенскую воду?

Воду можно набирать как в Сочельник 18 января, так и в сам праздник Богоявления 19 января. Однако важно не просто набрать воды, а стать как бы соучастником её освящения, соучастником всеобщей молитвы, пояснил священник Димитрий Барицкий.

Как освятить крещенскую воду дома?

Лучше всего сходить в церковь и освятить воду там, но не возбраняется и сделать это самостоятельно в домашних условиях. Главное в этом процессе — это непоколебимая вера в Бога.

1. Возьмите большую банку (желательно трехлитровую).

2. Наполните её простой водой и дайте жидкости постоять некоторое время.

3. Прочтите над наполненной банкой специальные молитвы, держа руки в воде, и три раза перекрестив её.

Специальная молитва

«Боже великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: посли Дух Твой Святый и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданово: сотвори ю источник нетления, освящения дар, грехом разрешение, недугов исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, Ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающии ю и приемлющии от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, в изменение страстем, во оставление грехов, в отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И елика аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымется всяка нечистота, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредящий, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, а аще нечто есть, еже, или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится. Яко да благословися и прославися пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Если такая молитва вам не по силам, трижды прочтите над крещенской водой самую сильную и простую молитву «Отче наш»:

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.»

В одиночку нельзя!

В мирских условиях (без священника) воду можно освятить только в том случае, если рядом с освящающим человеком есть еще кто‑то верующий. В одиночку освящать воду нельзя! Таинство водосвятия совершается в церкви, то есть, в собрании верующих людей, пояснил священник Димитрий Барицкий. По его словам, церковь возникает везде, где есть двое или трое верующих, цитата из Священного писания: «Там, где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них».