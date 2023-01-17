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КСП выявила отставание в строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске

Фото КСП выявила отставание в строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске
Фото КСП выявила отставание в строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске

Фото правительства Новосибирской области

Аудиторы контрольно-счетной палаты в Новосибирске выявили отставание сроков строительства четвертого моста через реку Обь.

По сообщению аудитора КСП Новосибирской области Валерия Алехина, строительство четвертого моста через реку Обь отстает от плана почти на 20%.

На конец 2022 года готовность объекта составляла 55%, в то время как по плану, она должна равняться 78,7%. При этом министр транспорта региона Анатолий Костылевский сообщал, что объект должен быть сдан уже в 2023 году.

В конце декабря правительство России выделило еще 7 млрд рублей на завершение строительства моста из-за подорожания строительных материалов.

По оценке Алехина, на строительство моста уже потрачено 18,2 млрд рублей, при этом, финансирование на 2 декабря 2022 года оценивалось в сумму более 28 млрд.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

четвертый мост
Правительство Новосибирской области
контрольно-счётная палата
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