Лор объяснила, в каком случае требуется прокол носа

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По словам лора Алины Титковой, прокол гайморовой пазухи носа делают в случае начала гнойного процесса.

Лор Химкинской областной больницы Алина Титкова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что прокалывать носовую пазуху при лечении гайморита придется только при наличии явного гнойного процесса. Как отмечает медик, такая процедура позволит удалить гной и ввести антибактериальный препарат.

«Эта процедура позволяет быстро промыть пазуху антисептическим раствором, удалить из нее патологический секрет (гной), и после ввести антибактериальный препарат», — разъяснила Титкова.

Напомним, лор перечислил симптомы развития тугоухости.