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общество

Министр обороны Шойгу заявил об увеличении армии до 1,5 миллиона человек

Фото Министр обороны Шойгу заявил об увеличении армии до 1,5 миллиона человек
Фото Министр обороны Шойгу заявил об увеличении армии до 1,5 миллиона человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

Во вторник, 17 января, глава Минобороны Сергей Шойгу провёл совещание, на котором доложил об увеличении численности ВС РФ до 1,5 миллионов человек.

Совещание по вопросу увеличения численности армии РФ до полутора миллиона человек провел министр обороны Сергей Шойгу 17 января. Поручение о наращивании численности военнослужащих было дано ранее президентом РФ Владимиром Путиным.
"Министр обороны РФ в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции провел совещание с заместителями Министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения Президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих", — цитирует Миноборны РИА-Новости.
По словам Сергея Шойгу, комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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