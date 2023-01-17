Министр обороны Шойгу заявил об увеличении армии до 1,5 миллиона человек

Во вторник, 17 января, глава Минобороны Сергей Шойгу провёл совещание, на котором доложил об увеличении численности ВС РФ до 1,5 миллионов человек.

Совещание по вопросу увеличения численности армии РФ до полутора миллиона человек провел министр обороны Сергей Шойгу 17 января. Поручение о наращивании численности военнослужащих было дано ранее президентом РФ Владимиром Путиным.