Модель Алиса Арефьева из Новосибирска сделала косплей на Леди Димитреску

Фото: Алиса Арефьева / Alice cosplay
Новосибирска косплей-модель Алиса Арефьева порадовала поклонников фотосессией в образе Леди Димитреску из компьютерной игры Resident Evil 8.
Популярная косплейщица из Новосибирска опубликовала в "ВК" свежую подборку откровенных фотографий. Девушка примерила на себя образ Леди Димитреску из компьютерной игры Resident Evil Village.
Димитреска — антагонист в игре, по задумке авторов она гигантского роста, около трех метров в высоту. Одевается по старинной моде и живет в готическом замке.
Новосибирская модель Алиса порадовала своих фанатов новой фотоссесией. В белом нижнем белье девушка позирует на камеру в откровенных позах, не характерных для компьютерного персонажа.
Косплей на Леди Димитреску Арефьева делает не в первый раз. Судя по её страничке в соцсетях, она очень любит радовать подписчиков кадрами именно в этом образе.
Как ранее писал Сиб.фм, косплей-модель из Новосибирска выпустила эротический календарь с фото на 2023 год.
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