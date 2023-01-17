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общество

Модель Алиса Арефьева из Новосибирска сделала косплей на Леди Димитреску

Фото Модель Алиса Арефьева из Новосибирска сделала косплей на Леди Димитреску
Фото Модель Алиса Арефьева из Новосибирска сделала косплей на Леди Димитреску

Фото: Алиса Арефьева / Alice cosplay

Новосибирска косплей-модель Алиса Арефьева порадовала поклонников фотосессией в образе Леди Димитреску из компьютерной игры Resident Evil 8.

Популярная косплейщица из Новосибирска опубликовала в "ВК" свежую подборку откровенных фотографий. Девушка примерила на себя образ Леди Димитреску из компьютерной игры Resident Evil Village.

Фото Модель Алиса Арефьева из Новосибирска сделала косплей на Леди Димитреску 2

Димитреска — антагонист в игре, по задумке авторов она гигантского роста, около трех метров в высоту. Одевается по старинной моде и живет в готическом замке.

Новосибирская модель Алиса порадовала своих фанатов новой фотоссесией. В белом нижнем белье девушка позирует на камеру в откровенных позах, не характерных для компьютерного персонажа.

Фото Модель Алиса Арефьева из Новосибирска сделала косплей на Леди Димитреску 3

Косплей на Леди Димитреску Арефьева делает не в первый раз. Судя по её страничке в соцсетях, она очень любит радовать подписчиков кадрами именно в этом образе.

Как ранее писал Сиб.фм, косплей-модель из Новосибирска выпустила эротический календарь с фото на 2023 год.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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