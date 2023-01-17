Модель Алиса Арефьева из Новосибирска сделала косплей на Леди Димитреску

Фото: Алиса Арефьева / Alice cosplay

Новосибирска косплей-модель Алиса Арефьева порадовала поклонников фотосессией в образе Леди Димитреску из компьютерной игры Resident Evil 8.

Популярная косплейщица из Новосибирска опубликовала в "ВК" свежую подборку откровенных фотографий. Девушка примерила на себя образ Леди Димитреску из компьютерной игры Resident Evil Village.





Димитреска — антагонист в игре, по задумке авторов она гигантского роста, около трех метров в высоту. Одевается по старинной моде и живет в готическом замке.

Новосибирская модель Алиса порадовала своих фанатов новой фотоссесией. В белом нижнем белье девушка позирует на камеру в откровенных позах, не характерных для компьютерного персонажа.





Косплей на Леди Димитреску Арефьева делает не в первый раз. Судя по её страничке в соцсетях, она очень любит радовать подписчиков кадрами именно в этом образе.



Как ранее писал Сиб.фм, косплей-модель из Новосибирска выпустила эротический календарь с фото на 2023 год.