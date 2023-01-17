Натуральная роскошь: бренд алтайской косметики делится секретами природной силы актуальных новинок бьюти-сезона

Фото предоставлены компанией «Сашера-Мед»
Эксперты «Сашера-Мед» рассказали Сиб.фм о технологиях производства алтайской косметики и об особенностях новых и базовых средств в линейке бренда.
При создании натуральной косметики «Сашера-Мед» используются природные компоненты, которые обладают интенсивными лечебно-профилактическими свойствами, мягкостью и гармоничным воздействием на кожу, оптимальным проникающим действием, а также отсутствием побочных эффектов, которые характерны для компонентов синтетических.
По словам технологов, натуральная косметика не содержит консервантов, эмульгаторов и других химических компонентов, оказывающих неблагоприятное воздействие не только на кожу, но и на весь организм в целом. При этом наличие в составе исключительно природных компонентов характеризуют ярко выраженный цвет косметических средств в зависимости от содержащегося в составе комплекса натуральных ингредиентов. Аромат натуральных средств всегда естественный, свойственный душистым компонентам в составе средств.
Как природная субстанция, родственная клетке живого организма, природная натуральная косметика подходит для кожи в любом возрасте. Натуральная косметика улучшает состояние не только кожи, но и препятствует изменениям опорно-двигательного аппарата, предотвращает воспалительные и болевые процессы. Средства «Сашера-Мед» обладают комплексным воздействием на кожу и на проблемные участки организма благодаря уникальному подбору природных компонентов в составе продукции.
Эксперты «Сашера-Мед» напоминают, что кожа – это такой же орган, как и все органы в человеческом организме. Однако она нуждается в особенном уходе, так как непосредственно соприкасается с окружающей средой.
Натуральная косметика поддерживает тонус и улучшает качество кожи в любом возрасте, с первого применения оказывая на нее заметное воздействие: омоложение, устранение морщинок, устранение угрей, прыщей, пигментных пятен, восстановление упругости кожи. Природная косметика долгое время позволяет вашей коже оставаться молодой и цветущей.
Одна из самых актуальных сегодня серий бренда – «Сашель» – представляет собой натуральные органические средства класса «люкс», которые относятся к космецевтике – они на 100% состоят из природных нативных компонентов, не содержат консервантов, эмульгаторов и других синтетических ингредиентов.
Средства «Сашель» действуют в трех направлениях: оказывают эстетическое влияние, предотвращают возрастные изменения, оказывают лечебно-профилактическое действие при угревой сыпи, пигментации, раздражении на коже по причине нарушений внутренних органов и в результате воздействия внешних неблагоприятных факторов окружающей среды. Компоненты серии обладают глубоким проникающим через клетки кожи действием, оказывают увлажняющее и питательное действие на обезвоженные нижние слои эпидермиса, содержат природные УФ-фильтры и борятся с фотостарением кожи.
Серия «Сашель» соответствуют статусу «люкс», ведь в ней содержатся растения и природные вещества, собранные в период их максимальной биологической активности.
Приобрести продукцию бренда можно в фирменных магазинах Флавотека вашего города, а также в интернет-магазине sachera-med.ru.
Телефон горячей линии: +7 800 100 16 70
Звонок по России бесплатный, специалисты компании ответят на любой интересующий вас вопрос.
Реклама. ИП Митрофанова Елена Георгиевна. ИНН 220401091772.
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