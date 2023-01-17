«Норникель» ведет работу над созданием инновационных решений по программе реновации

Фото: Марина Пешкова. Работа лидарного сканера на стройплощадке в Норильске

Новые решения внедряются на первых объектах, входящих в программу реновации в Норильске. Современный технологических подход ориентирован на повышение скорости и эффективности в сфере строительства.

К одной из ключевых технологий относится аналитика на базе лазерного сканирования для цифрового контроля строительно-монтажных работ, которая позволяет автоматически выявлять отклонения строящегося объекта от исходной 3D-модели. Технология мониторинга работает с облаком точек и встроенными в него 360-панорамами, получаемыми с помощью наземных LiDAR-сканеров. Аналитические данные используются как дополнительный инструмент контроля строительных работ. При этом для получения самых актуальных данных лазерное сканирование проводится на каждом этапе строительства.

«Мы используем высокоточный сканер, который работает по технологии LiDAR. Лазерные лучи через систему внутренних зеркал попадают на поверхность реальных объектов в поле зрения сканера. Для каждой точки на поверхности, куда дотянулся луч, записываются координаты по трем осям, реальный цвет и интенсивность. За одну секунду сканер производит от 100 тысяч измерений. Всего на съемку строительной площадки уходит один день», — отметил главный менеджер по направлению «Технологии в строительстве и промышленном производстве» департамента инновационного развития ООО «Норникель Спутник» Сергей Колесников.

«Облако точек», полученное в результате сканирования, привязывается к геодезическим координатам строительной площадки. Затем к работе приступает искусственный интеллект: алгоритмы машинного обучения очищают облако точек от шумов и посторонних предметов на площадке, сопоставляют его с исходной 3D-моделью объекта и отражают с помощью цветовой кодировки. Выясняется, какие элементы построены или не построены и какие геометрические отклонения обнаружены по факту у уже построенных элементов.

По итогам анализа готовится отчет по ключевым отклонениям, который используется при обсуждении статуса проекта, оценки качества работ и их приемки заказчиком.

Применение технологии лазерной аналитики помогают сократить срок строительства и оптимизировать бюджет за счет идентификации отклонений и комплексной проверки выполненных работ.

По словам Сергея Колесникова, в 2022 году технология была протестирована на строительстве храмового комплекса в Талнахе. Сейчас она используется на строительстве двух жилых девятиэтажных домов в Норильске.

Одной из задач департамента инновационного развития станет проработка технологии аналитики на базе лазерного сканирования наряду с другими инновационными продуктами. К ним относится платформа управления строительством, которая позволяет создать среду общих данных для управления и отслеживания хода проектно-изыскательских и строительных работ и видеоаналитика на базе машинного зрения, которая позволяет повысить безопасность ведения строительных работ. Таким образом, перспективные технологии планируется использовать на промышленных проектах «Норникеля» и на российском строительном рынке.