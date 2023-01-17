Новикомбанк поддерживает развитие транспортной системы России

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, участвует в реализации проектов по совершенствованию трансграничной инфраструктуры в объеме 7,8 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие бесшовных технологий транспортировки по международным транспортным коридорам в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России».

Бесшовная транспортная система — это комплекс технологий, который позволяет выстраивать логистику так, чтобы она максимально удовлетворяла запросы заказчиков и потребителей транспортных услуг. Для этого в транспортную отрасль планируется внедрять системы отслеживания грузоперевозок и цифровые платформы для ускорения прохождения всех видов контроля.

Эти и другие проекты по совершенствованию трансграничной инфраструктуры реализуются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» и имеют стратегическое значение. Транспортной отрасли России предстоит интегрироваться в систему международных транспортных коридоров, а также повысить конкурентоспособность российских перевозчиков, увеличить объемы и скорость транзитных перевозок.

Для решения этих задач разработан комплекс мер по проектированию, строительству, реконструкции, техническому оснащению и техническому перевооружению всех видов пунктов пропуска через границу Российской Федерации. Основным финансовым партнером программы развития и гарантом исполнения этих госконтрактов является Новикомбанк.

«Мультимодальные логистические технологии и пункты пропуска через государственную границу России создадут дополнительные возможности для совершенствования российской транспортной системы и ускорят рост экспорта логистических услуг. Новикомбанк активно поддерживает проекты, которые повышают конкурентоспособность транспортного комплекса и создают бесшовные технологии по наиболее востребованным международным транспортным коридорам», — отметил старший вице-президент Новикомбанка Валерий Давыдов.