Определился лидер по объёму ввода жилья Новосибирской области в 2022 году

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев назвал лидера по объёму ввода жилья Новосибирской области в 2022 году.

По итогам 2022 года, лидером по суммарному объёму ввода жилья впервые стал застройщик, специализирующийся на строительстве малоэтажных посёлков.

За 2022 года компания «СЗ ДАР», известная в Новосибирской области под брендом «Березки», ввела в эксплуатацию 88 445 квадратных метров жилой площади на четырех комплексных площадках.

33,6 тысячи квадратов пришлось на «Березки» Новолуговое, 27,1 тысяча на «Берёзки» Элитный и в 2022 году сданы первые очереди на 2-х новых площадках 16,9 тысяч квадратов в проекте «Березки» Садовый и 16,9 тысяч в коттеджном поселке Кольцово.

«В 2022 году ввод в области сместился из Новосибирска в пригороды. При общем росте объёмов ввода жилья в области в Новосибирск ввел в эксплуатацию 1231 тысячу квадратов, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. Тем не менее на столицу Сибири приходиться основной объём ввода в регионе», — отметил аналитик.

По данным УАСИ, первую пятерку лидеров по суммарному объему ввода в 2022 году в Новосибирске составили ГК «ВИРА-Строй», ГК «КПД-Газстрой», компания «Брусника», ГК «Союз» и ГК «СибирьИнвест».

«Из шести лидеров ввода 2022 года две компании, СЗ ДАР и СибирьИнвест, строят большую часть объектов без привлечения банковских кредитов», — добавил Николаев.