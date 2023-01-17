В Новосибирске пенсионер при жизни получил справку о смерти

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Пенсионер из Новосибирска получил справку от МВД, в которой указано, что его сняли с учета в связи со смертью.

Пожилой житель Новосибирска Анатолий Вьюн получил справку из отделения адресно-регистрационной службы МВД о том, что его сняли с учета в связи со смертью, пишет Прецедент.

«Об этом я узнал совершенно случайно. На меня подала в суд мэрия. Я явился в суд, где судья ознакомила меня со справкой о том, что я, оказывается снят с учета еще 2 года назад в связи со смертью», – рассказал мужчина.

В справке указано, что Анатолий Вьюн был снят с учета еще 15 декабря 2020 года по причине смерти. Новосибирец обратился в соответствующее подразделение, однако выяснить все обстоятельства такой путаницы не получилось.

«Я даже не знаю, восстановлен я сейчас на учете или нет. Я приехал в это управление, встретил там двух сотрудниц, которым объяснил проблему. В итоге, никакого внятного ответа я не получил», – продолжил пенсионер.

Анатолий Вьюн переживает, что сложившаяся ситуация может привести к более серьезным проблемам при получении каких-либо услуг и оформлении документов.

«Я не знаю, где теперь эта ситуация может мне аукнуться. Наверняка ведь и в базы данных внесены сведения о моей смерти. То, что происходит сейчас, неправильно», – высказался сибиряк.

Напомним, в Новосибирске ветеран ВОВ требует с МВД 100 тысяч рублей за незаконное удержание.