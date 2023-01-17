Проезд из Пашино в Новосибирск подорожает до 40 рублей

Фото из группы "Инцидент-Пашино Онлайн"

В маршрутке №53, которая следует из Пашино в Новосибирск, пассажирам сообщают о подорожании проезда с 18 января.

В маршрутках №53, которые идут по маршруту «Посёлок Гвардейский – улица Железнодорожная», появилась информация о подорожании проезда.

«Уважаемые пассажиры! В связи с подорожанием горюче-смазочных материалов с 18.01.2023 года – проезд 40 рублей»,

- говорится в объявлении, которое размещено в группе «Инцидент-Пашино Онлайн».

Подписчики портала также сообщают об удорожании проезда в ещё одной маршрутке, которая идёт из Пашино в Новосибирск, под номером 73. Здесь стоимость повысится с 25 января.

Следует отметить, что в Пашино подорожание проезда пришло даже с некоторым опозданием. Рост цен в Академгородке состоялся 15 января. А ещё в конце декабря прошлого года подняли стоимость большинство владельцев маршрутных такси по всему Новосибирску.