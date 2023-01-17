Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

Проезд из Пашино в Новосибирск подорожает до 40 рублей

Фото Проезд из Пашино в Новосибирск подорожает до 40 рублей
Фото Проезд из Пашино в Новосибирск подорожает до 40 рублей

Фото из группы "Инцидент-Пашино Онлайн"

В маршрутке №53, которая следует из Пашино в Новосибирск, пассажирам сообщают о подорожании проезда с 18 января.

В маршрутках №53, которые идут по маршруту «Посёлок Гвардейский – улица Железнодорожная», появилась информация о подорожании проезда.

«Уважаемые пассажиры! В связи с подорожанием горюче-смазочных материалов с 18.01.2023 года – проезд 40 рублей»,

- говорится в объявлении, которое размещено в группе «Инцидент-Пашино Онлайн».

Подписчики портала также сообщают об удорожании проезда в ещё одной маршрутке, которая идёт из Пашино в Новосибирск, под номером 73. Здесь стоимость повысится с 25 января.

Следует отметить, что в Пашино подорожание проезда пришло даже с некоторым опозданием. Рост цен в Академгородке состоялся 15 января. А ещё в конце декабря прошлого года подняли стоимость большинство владельцев маршрутных такси по всему Новосибирску.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14320
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11285
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10084
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8731
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8122
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
7968
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
7912
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты