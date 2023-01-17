Снова по 10 000 рублей: новую солидную выплату получат россияне с 25 января

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Что может обрадовать человека после затяжных и затратных праздников? Конечно, дополнительные деньги. Особенно, если они заслужены трудом и честью, как у некоторых категорий россиян, которые получат солидную выплату уже к концу января нового 2023 года.

Заслужили!

Речь идет о россиянах, пожизненно удостоенных важных льгот за определенные заслуги и достижения. Так, в Новосибирской области звание «Почетный гражданин НСО» предусматривает вручение нагрудного знака, удостоверения, а также выплату денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, обладателям звания полагается ежемесячная доплата к пенсии в размере 150 процентов величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», ежемесячная выплата производится в размере величины прожиточного минимума в Новосибирской области для трудоспособного населения, устанавливаемой в соответствии с законодательством.

Присваивают такой статус за особое участие в развитии экономики, науки, искусства и т.п., за вклад в деятельность по охране окружающей среды, законности, правопорядка своего региона.

Регион решает сам

Размер денежного вознаграждения почетным гражданам напрямую зависит от региона проживания, пояснила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По её словам, в Ставрополье ежемесячно дают по 2 140 рублей, на Ямале от 5 до 10 тысяч рублей, в Москве – по 57 000 рублей. В Новосибирске, по данным на конец 2022 года, такая выплата составила 49 198 рублей.

Плата за кровь

Кроме почетных граждан, в январе 2023 года приятный бонус получат и почётные доноры страны. Обладатели такого почетного звания имеют право на ежегодную денежную выплату. При этом сейчас ее будут выдавать уже в новом, повышенном размере. С этого года размер разового пособия составляет уже 16 342 рубля.

Когда ждать?

По заверениям властей, до 25 января 2023 года средства должны быть зачислены на счет почетных граждан, согласно стандартному выплатному графику.