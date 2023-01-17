Ученые заявили о смертельной опасности COVID-19 для беременных

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Ученые изучили влияние коронавирусной инфекции на течение беременности и выяснили, что он смертельно опасен для будущих мам.

Благодаря исследованиям ученых удалось определить степень опасности заражения коронавирусом для беременных женщин. По словам экспертов, заражение вирусом несет смертельную угрозу для жизни будущей матери вне зависимости от срока беременности, пишет RuNews24.ru.

Специалисты провели 12 исследований, в которых приняли участие 13 136 беременных женщин. Удалось установить, что женщины в положении умирали от коронавируса почти в восемь раз чаще, чем их неинфицированные сверстницы.

Помимо этого, было доказано негативное влияние коронавирусной инфекции на плод. Дети, рожденные у зараженной ковидом женщины, в два раза чаще попадали в неонатальное отделение, а роды проходили почти в три раза раньше срока.

Напомним, в России выявлены случаи заражения штаммом коронавируса «Кракен».