В 2022 году Сбер в Сибири обслужил более 36 миллионов клиентов

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Сибирский Сбербанк подвел итоги работы в 2022 году – за 12 месяцев отделения банка обслужили более 36 миллионов клиентов.

Лидером по клиентскому потоку стало Алтайское отделение банка – в Алтайском крае и Республике Алтай офисы банка посетили в общей сложности более 7,3 млн человек. В Новосибирской области это число превысило 6,7 млн клиентов.

Чаще всего клиенты обращались в отделения с вопросами по поводу начисления пенсий, операций с наличными, коммунальных платежей и переводов между клиентами, а также открытия и обслуживания карт.

В конце прошлого года банк начал устанавливать мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на устройства Apple в офисах по всей стране. Такой услугой в Сибири воспользовались 2,8 тыс. клиентов.

«У нас более 1400 отделений в девяти сибирских регионах. Актуализируя набор возможностей и функций, доступных для клиентов, мы регулярно проводим обучение наших сотрудников – каждый из них является профессионалом, готовым прийти на помощь», – отметил Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.