Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика

В 2022 году Сбер в Сибири обслужил более 36 миллионов клиентов

Фото В 2022 году Сбер в Сибири обслужил более 36 миллионов клиентов
Фото В 2022 году Сбер в Сибири обслужил более 36 миллионов клиентов

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сибирский Сбербанк подвел итоги работы в 2022 году – за 12 месяцев отделения банка обслужили более 36 миллионов клиентов.

Лидером по клиентскому потоку стало Алтайское отделение банка – в Алтайском крае и Республике Алтай офисы банка посетили в общей сложности более 7,3 млн человек. В Новосибирской области это число превысило 6,7 млн клиентов.

Чаще всего клиенты обращались в отделения с вопросами по поводу начисления пенсий, операций с наличными, коммунальных платежей и переводов между клиентами, а также открытия и обслуживания карт.

В конце прошлого года банк начал устанавливать мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на устройства Apple в офисах по всей стране. Такой услугой в Сибири воспользовались 2,8 тыс. клиентов.

«У нас более 1400 отделений в девяти сибирских регионах. Актуализируя набор возможностей и функций, доступных для клиентов, мы регулярно проводим обучение наших сотрудников – каждый из них является профессионалом, готовым прийти на помощь», – отметил Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

Сбербанк
мобильное приложение
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14320
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11285
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10084
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8731
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8122
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
7968
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
7912
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты