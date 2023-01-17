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В Художественном музее откроется персональная выставка Владимира Авдеева «Предсказание прошлого»

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Фото В Художественном музее откроется персональная выставка Владимира Авдеева «Предсказание прошлого»
Фото В Художественном музее откроется персональная выставка Владимира Авдеева «Предсказание прошлого»

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

19 января в 17.00 в Новосибирском государственном художественном музее состоится открытие персональной выставки театрального художника Владимира Авдеева «Предсказание прошлого».

В экспозиции будет представлено более 90 работ, которые можно разделить на три направления: сценография, живопись, ассамбляж. В соответствии с театральной традицией, жанр выставки автор определил, как «драматические композиции». Художник максимально открывает конструкцию макета декораций спектакля от сценического окружения в виде кулис и падуг и помещает его в открытое пространство зала.

Фото В Художественном музее откроется персональная выставка Владимира Авдеева «Предсказание прошлого» 2

Сценография Владимира Авдеева представлена макетами декораций к значимым для автора спектаклям. Для художника это прежде всего конструкция которая определяет движение настроения спектакля, в котором развивается суть человеческих отношений персонажей.

Также будут представлены живописные произведения, написанные на деках погибших виолончелей, скрипок и гитар из авторской коллекции «Соло на погибшем инструменте» дополненные произведениями, выполненными в технике ассамбляж.

Фото В Художественном музее откроется персональная выставка Владимира Авдеева «Предсказание прошлого» 3

В рамках собственной театральной традиции художник создаёт объёмные композиции, совмещая в них фрагменты и детали музыкальных инструментов с привычными обиходными предметами, создавая новые мелодии восприятия, в которых ноты иронии автора наполняют драматические аккорды истории предметов, ищущих общий язык друг с другом.

Фото В Художественном музее откроется персональная выставка Владимира Авдеева «Предсказание прошлого» 4

Об авторе

Владимир Авдеев родился 19 сентября 1957 года в Новосибирске. Художник театра, член Союза художников России с 1991 г. В 1993 г. окончил факультет истории и теории искусств Уральского государственного университета им. А.М. Горького.

С 1979 г. участвует в международных, зарубежных, всесоюзных, всероссийских, зональных, региональных и областных художественных выставках.

Произведения художника находятся в собрании Министерства культуры СССР, ГРМ, Новосибирском государственном художественном музее, Новосибирском государственном краеведческом музее, музее театрального и музыкального искусства (Белоруссия, Минск), музее кино (Москва), в частной собственности за рубежом в Дании, Германии, Греции, Испания, Италии, Израиля, США.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Новосибирский государственный художественный музей
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