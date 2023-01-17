В исправительную колонию отправил суд дебошира с рейса «Магадан-Новосибирск»

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

В Обском городском суде поставили точку в деле Виктора Левина, который летел из Магадана в Новосибирск и устроил на борту самолёта дебош.

Скандал, который рассмотрели в Обском городском суде, произошёл 8 декабря 2021 года. В этот день летевший из Магадана в Новосибирск Виктор Левин устроил дебош в салоне самолёта.

Всем соседям Левина в самолёте достались отборные, трёхэтажные маты. Позже дебошир взялся и за бортпроводников, отвлекая их от исполнения прямых обязанностей во время полёта. Хулигана кое-как довезли до Новосибирска, где передали в руки транспортных полицейских.

Виктору Левину предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте, с применением насилия к гражданам. По этой квалификации авиадебоширу грозит до семи лет тюрьмы.

1 декабря 2022 года Виктор Левин предстал перед судом, был он настроен уже не так агрессвино и бескомпромиссно. За несколько заседаний дело рассмотрели.

«Приговором суда Левин В.И. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии,

— сообщили в Обском городском суде. — На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ Левину В.И. зачтен в срок отбывания наказания время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима».

В итоге, Виктора Левина отпустили из зала суда, зачтя ему время пребывания в СИЗО как срок отбывания в исправительной колонии.